Alcoa | l’aumento dei prezzi dell’alluminio fa balzare ricavi e utili trimestrali

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) –, colosso statunitense attivo nella produzione di alluminio, ha registrato dati finanziari migliori delle attese nel terzo trimestre dell’anno. Ipiù elevatie dell’allumina hanno portato a un aumento del 10% delle entrate a 3,1 miliardi di dollari, contro un consensus di 2,9 miliardi di dollari. L’utile netto rettificato è aumentato del 39% a 391 milioni di dollari, o 2,05 dollari per azione, mentre il mercato di aspettava 1,80 dollari per azione. “Il lavoro strategico che abbiamo implementato in tutta la nostra azienda ci ha aiutato a cogliere efficacemente i benefici da fondamentali di mercato molto forti e a fornire un altro trimestre eccellente, con una redditività record – ha affermato il presidente e CEO Roy Harvey – Oggiè più forte e più pronta per il futuro e ...