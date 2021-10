Al via progetto TrasformAzione per reinserimento lavoro dopo malattia (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ partita la prima aula del progetto TrasformAzione di Europa Donna Italia in partnership con ManpowerGroup Italia, Fondazione Human Age Institute, Euromedia Research e Fava&Associati studio legale – Diritto del lavoro.Saranno 90, provenienti da tutta Italia, le partecipanti che, suddivise in diverse aule, prenderanno parte al Talent Lab, percorso che contraddistingue Fondazione Human Age Institute, all’interno del quale si condivideranno nuovi strumenti e modalità di ricerca occupazionale.L’obiettivo principale è il reinserimento nel mondo lavorativo dopo la malattia, e il supporto alle partecipanti al progetto nella riconquista di un ruolo attivo nella società.Attraverso la stesura di un programma di raccomandazioni operative, si interverrà ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ partita la prima aula deldi Europa Donna Italia in partnership con ManpowerGroup Italia, Fondazione Human Age Institute, Euromedia Research e Fava&Associati studio legale – Diritto del.Saranno 90, provenienti da tutta Italia, le partecipanti che, suddivise in diverse aule, prenderanno parte al Talent Lab, percorso che contraddistingue Fondazione Human Age Institute, all’interno del quale si condivideranno nuovi strumenti e modalità di ricerca occupazionale.L’obiettivo principale è ilnel mondo lavorativola, e il supporto alle partecipanti alnella riconquista di un ruolo attivo nella società.Attraverso la stesura di un programma di raccomandazioni operative, si interverrà ...

