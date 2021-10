“Vergogna!” Vanessa Incontrada colpita e affondata Massacrata anche dalla vip | “Proprio tu…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo scorso annoha posato senza veli per la copertina di Vanity Fair contro il bodyshaming, contro il quale la conduttrice combatte ormai da anni. “È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”, era stato il suo messaggio. Da quando è stata attaccata per i chili presi durante la gravidanzasi considera una paladina di un’idea inclusiva di bellezza e del body positive, la filosofia che invita uomini e donne ad accettare ilcorpo rifiutando canoni e stereotipi imposti, ma in queste ore a finire al centro della polemica è stata lei., critiche dopo il tapiro ad Ambra ...