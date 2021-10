Uccide l'ex moglie a casa dei suoceri: ergastolo confermato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Norina Matuozzo aveva 33 anni. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha deciso di non ridurre la pena del collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino, nonostante la richiesta della procura ... Leggi su today (Di giovedì 14 ottobre 2021) Norina Matuozzo aveva 33 anni. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha deciso di non ridurre la pena del collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino, nonostante la richiesta della procura ...

Advertising

PalermoToday : Uccide l'ex moglie a casa dei suoceri: ergastolo confermato - romatoday : Uccide l'ex moglie a casa dei suoceri: ergastolo confermato - bedel1945 : Un uomo uccide sua moglie con un cobra In Kerala, (prevista la pena di morte) è stato condannato al doppio ergastol… - flaviacru13 : @AriannaSpada Io non ho capito se il neurologo è stato sentito o no, xke potrebbe essere una cazzata è questo un pa… - lillydessi : Uccide la #moglie mettendo un #cobra nel #letto: voleva la #ricca #eredità della #donna - -