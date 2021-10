Tutti i numeri dell’ottobre nero di Giorgia Meloni. L’analisi di Arcadia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da inizio anno e per buona parte del mese di settembre, almeno fino alla terza settimana della campagna elettorale per le amministrative, in rete il mood degli utenti nei confronti di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha conservato una media mensile del 35,39%, con i picchi di febbraio dove tocca il mood arriva al 39% dopo l’insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi e la scelta di collocarsi all’opposizione del governo, e di maggio, con un 38% legato questa volta alle posizioni di contrarietà alle norme del Ddl Zan che aveva condizionato e polarizzato il dibattito online. È con questa dote di attenzione da parte degli utenti, cristallizzatasi nei mesi precedenti anche nelle intenzioni voto registrate settimanalmente dai sondaggi, che Meloni da un lato è pronta a lanciare l’Opa politica alla leadership di Salvini e del ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da inizio anno e per buona parte del mese di settembre, almeno fino alla terza settimana della campagna elettorale per le amministrative, in rete il mood degli utenti nei confronti di, leader di Fratelli d’Italia, ha conservato una media mensile del 35,39%, con i picchi di febbraio dove tocca il mood arriva al 39% dopo l’insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi e la scelta di collocarsi all’opposizione del governo, e di maggio, con un 38% legato questa volta alle posizioni di contrarietà alle norme del Ddl Zan che aveva condizionato e polarizzato il dibattito online. È con questa dote di attenzione da parte degli utenti, cristallizzatasi nei mesi precedenti anche nelle intenzioni voto registrate settimanalmente dai sondaggi, cheda un lato è pronta a lanciare l’Opa politica alla leadership di Salvini e del ...

