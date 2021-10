Trieste, in 300 tengono in ostaggio tutto il porto A rischio 400 milioni del Recovery. Le colpe di Fedriga (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Venerdì sciopero e manifestazione di migliaia di persone insieme impediranno l'accesso ai varchi portuali. Ma si tratta di una giornata che non farà testo. Oggi il Clpt ha già cambiato posizione: ha fatto sapere che in caso di proroga dell'entrata in vigore del decreto Green Pass da parte del governo, il blocco del porto ad oltranza sarebbe stato revocato". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Venerdì sciopero e manifestazione di migliaia di persone insieme impediranno l'accesso ai varchi portuali. Ma si tratta di una giornata che non farà testo. Oggi il Clpt ha già cambiato posizione: ha fatto sapere che in caso di proroga dell'entrata in vigore del decreto Green Pass da parte del governo, il blocco delad oltranza sarebbe stato revocato". Segui su affaritaliani.it

