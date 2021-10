Roma, un’auto e sei cassonetti incendiati in via Francesco Grimaldi: arrestato 29enne (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un cittadino indiano di 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, poiché ritenuto responsabile dell’incendio di diversi cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme, pochi minuti prima, in via Francesco Grimaldi. I Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incendio su disposizione della Centrale Operativa, hanno notato l’uomo, in atteggiamento sospetto, sulla stessa via, poco distante dal punto dove i Vigili del Fuoco erano già intenti a spegnere le fiamme che si erano sprigionate dai cassonetti, e lo hanno fermato per un controllo. A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato il 29enne in possesso di 2 accendini, notando anche lievi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021)– Nella notte, i Carabinieri della StazionePorta Portese hannoun cittadino indiano di 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, poiché ritenuto responsabile dell’incendio di diversidei rifiuti dati alle fiamme, pochi minuti prima, in via. I Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incendio su disposizione della Centrale Operativa, hanno notato l’uomo, in atteggiamento sospetto, sulla stessa via, poco distante dal punto dove i Vigili del Fuoco erano già intenti a spegnere le fiamme che si erano sprigionate dai, e lo hanno fermato per un controllo. A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato ilin possesso di 2 accendini, notando anche lievi ...

