Origine del Covid in laboratorio, l’Oms non lo esclude (Di giovedì 14 ottobre 2021) Origine del Covid, per la prima volta l’Organizzazione Mondiale della Sanità parla di fuga da laboratorio: le parole del direttore generale laboratorio (Getty Images)Mentre la pandemia, almeno in Europa, sembra che si stia arrestando grazie ai vaccini – resta comunque alta l’allerta per l’autunno e l’inverno – ci cerca ancora di capire quale sia stata l’Origine del virus che ha ammalato il mondo e falcidiato l’economia. Per la prima volta l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, biologo etiope, ammette che tra le ipotesi non si esclude quella che vede la nascita e la diffusione del Covid-19 da un laboratorio. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 ottobre 2021)del, per la prima volta l’Organizzazione Mondiale della Sanità parla di fuga da: le parole del direttore generale(Getty Images)Mentre la pandemia, almeno in Europa, sembra che si stia arrestando grazie ai vaccini – resta comunque alta l’allerta per l’autunno e l’inverno – ci cerca ancora di capire quale sia stata l’del virus che ha ammalato il mondo e falcidiato l’economia. Per la prima volta l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, biologo etiope, ammette che tra le ipotesi non siquella che vede la nascita e la diffusione del-19 da un. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ...

Advertising

Corriere : L’Oms: «Indaghiamo sull’origine del virus, l’ipotesi del laboratorio non è ancora stata esclusa» - AnnalisaChirico : Oms: “Indaghiamo sull’origine del virus. La fuoriuscita dal laboratorio non è esclusa”. Leggi qui ?? #LaChirico - ilpost : L’ultimo tentativo dell’OMS sulle origini del coronavirus - bzmatteo72 : RT @Poesiaitalia: “La società di massa non vuole la cultura ma gli svaghi.” Oggi #14ottobre è il 115° anniversario della nascita di Hannah… - Zio_Trump_ : RT @Veraelena5: L'origine del male e la sua prosecuzione hanno lo stesso volto#draghidimettiti -