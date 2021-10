Juventus, battuto il Chieri in amichevole. A parte Dybala e Morata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella giornata odierna, la Juventus ha giocato un’amichevole contro il Chieri, formazione torinese di Serie D. La formazione bianconera, che ha visto in campo anche molti elementi dell’Under 23 e della Primavera, ha realizzato sette gol: alle doppiette di Kean e Soulé si aggiungono i gol di Kulusevski, Compagnon e Aké. Non sono scesi in campo, invece, Dybala e Morata, che hanno lavorato ancora a parte nel proprio percorso di recupero dai rispettivi infortuni, per i quali non ci sono ancora date “ufficiali” per il ritorno a pieno regime. Buone notizie, invece, per Arthur e Kaio Jorge, che appaiono completamente recuperati. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella giornata odierna, laha giocato un’contro il, formazione torinese di Serie D. La formazione bianconera, che ha visto in campo anche molti elementi dell’Under 23 e della Primavera, ha realizzato sette gol: alle doppiette di Kean e Soulé si aggiungono i gol di Kulusevski, Compagnon e Aké. Non sono scesi in campo, invece,, che hanno lavorato ancora anel proprio percorso di recupero dai rispettivi infortuni, per i quali non ci sono ancora date “ufficiali” per il ritorno a pieno regime. Buone notizie, invece, per Arthur e Kaio Jorge, che appaiono completamente recuperati. SportFace.

