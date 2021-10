Inzaghi e le questioni di cuore: pronto a tornare all’Olimpico da avversario (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sabato pomeriggio alle 18, Simone Inzaghi dovrà affrontare una vera e propria questione di cuore. Per la prima volta infatti, dopo oltre 20 anni, è pronto a tornare all’Olimpico da avversario per affrontare la sua Lazio. I tifosi di fede biancoceleste ora si dividono: c’è chi opta per un’accoglienza fredda e chi invece è pronto a dedicargli una coreografia. Simone Inzaghi e il suo viaggio di ritorno verso l’Olimpico Una lunga militanza con la maglia biancoceleste e poi, in estate, il passaggio all’Inter per confrontarsi in un ambiente diverso. Non sarà una serata facile per Simone Inzaghi quella della vigilia di Lazio-Inter, una sfida che di per sé ha sempre regalato spettacolo e risultati difficilmente pronosticabili. Se il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sabato pomeriggio alle 18, Simonedovrà affrontare una vera e propria questione di. Per la prima volta infatti, dopo oltre 20 anni, èdaper affrontare la sua Lazio. I tifosi di fede biancoceleste ora si dividono: c’è chi opta per un’accoglienza fredda e chi invece èa dedicargli una coreografia. Simonee il suo viaggio di ritorno verso l’Olimpico Una lunga militanza con la maglia biancoceleste e poi, in estate, il passaggio all’Inter per confrontarsi in un ambiente diverso. Non sarà una serata facile per Simonequella della vigilia di Lazio-Inter, una sfida che di per sé ha sempre regalato spettacolo e risultati difficilmente pronosticabili. Se il ...

Advertising

AntoPando : @montybrogan_ Questa scelta non sarà condivisa da moltissimi tifosi, me compreso. Vero che 22 anni sono una vita, p… - mastiqaatsi : @d_arco75 È stato fatto uno striscione anche su Hysaj per questioni politiche. Che c'è uno zoccolo duro che mischia… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi questioni Inter, il bilancio respira: ma il fondo saudita frena sull'acquisto ...che le difficoltà che sta vivendo il gruppo Suning sono destinate a riverberarsi sulle questioni ... La coppia Ausilio - Marotta è comunque riuscita a mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa ...

Inzaghi "Col Sassuolo serve la vera Inter. Bilancio? Siamo fiduciosi" C'è fiducia per il futuro', ha chiarito Inzaghi. Tornando poi alle questioni di campo, il tecnico difende Calhanoglu: 'Abbina qualità e quantità. Sono soddisfatto del suo rendimento. Ho tanti ...

Nella testa di Simone Inzaghi: i dubbi, le paure e le certezze passioneinter.com Nella testa di Simone Inzaghi: i dubbi, le paure e le certezze Immedesimarsi nei panni di un allenatore non è la cosa più facile di questo mondo. Essere soggetti a pressione da differenti punti di vista e sopravvivere, non è da tutti: ancora meno venire ad allena ...

Inter, il fondo saudita frena: la valutazione di Suning Accordo lontano tra la famiglia Zhang e quella reale saudita che fa capo al fondo Pif: intanto la proprietà nerazzurra è chiamata all'ordine dal governo di Pechino per ristruttare il proprio debito.

...che le difficoltà che sta vivendo il gruppo Suning sono destinate a riverberarsi sulle... La coppia Ausilio - Marotta è comunque riuscita a mettere a disposizione di Simoneuna rosa ...C'è fiducia per il futuro', ha chiarito. Tornando poi alledi campo, il tecnico difende Calhanoglu: 'Abbina qualità e quantità. Sono soddisfatto del suo rendimento. Ho tanti ...Immedesimarsi nei panni di un allenatore non è la cosa più facile di questo mondo. Essere soggetti a pressione da differenti punti di vista e sopravvivere, non è da tutti: ancora meno venire ad allena ...Accordo lontano tra la famiglia Zhang e quella reale saudita che fa capo al fondo Pif: intanto la proprietà nerazzurra è chiamata all'ordine dal governo di Pechino per ristruttare il proprio debito.