Incendio in palazzo a Taiwan | morte 46 persone

Un palazzo di 13 piani, nel sud di Taiwan, è andato completamente in fiamme. Il bilancio, al momento, parla di 46 vittime e 41 feriti. Incendio Taiwan anticipato da un'esplosione La tragedia si è sviluppata nella città di Kaohsiung. Si tratta della seconda città del paese asiatico con un numero di abitanti che sfiora i tre milioni. La costruzione, come specifica la Reuters, era collocata nel distretto di Yancheng. L'edificio interessato aveva uso residenziale e commerciale. La sua costruzione risale a circa a quarant'anni fa. L'allarme è scattato nel momento in cui, in piena notte, i residenti delle vicinanze hanno sentito uno scoppio che ha anticipato l'Incendio. A fornire questo particolare è stato la Bbc. La parte inferiore della costruzione ospitava una serie di attività come bar, karaoke e un ...

