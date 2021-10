Il piccolo Cocò, ucciso e bruciato a 3 anni: la Cassazione conferma l'ergastolo per i due killer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il piccolo Cocò alla fine ha avuto giustizia. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo e secondo grado, a Cosenza e Catanzaro, a Fausto Campilongo , di 43 anni, ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilalla fine ha avuto giustizia. La Corte dihato la condanna all'inflitta in primo e secondo grado, a Cosenza e Catanzaro, a Fausto Campilongo , di 43, ...

