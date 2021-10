Green pass lavoro, si annuncia un venerdì nero (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alta tensione alla vigilia dell'introduzione dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro. Si preannuncia un venerdì nero con le minacce dei portuali di bloccare le attività, a Trieste in ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alta tensione alla vigilia dell'introduzione dell'obbligo disui luoghi di. Si preuncon le minacce dei portuali di bloccare le attività, a Trieste in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - fgraniglia : @ambragaravaglia Non c'entra nulla con il green pass, ma lo racconto comunque. Una persona minaccia di denunciarmi… - IlCavaliere19 : RT @AnnaStramigioli: #lariachetirala7 #lariachetira cioè? Merlino avrebbe dimostrato che i lavoratori del porto di Genova sono privilegiati… -