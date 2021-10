Green pass lavoro, Pregliasco: “No tamponi gratis” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Green pass lavoro, Fabrizio Pregliasco dice no ai tamponi gratis. “No, lo Stato no, non dovrebbe pagare i tamponi. Già paga il vaccino”, afferma il virologo, docente della Statale di Milano, interviene così nel dibattito in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde per i lavoratori da domani venerdì 15 ottobre. “Io dico – afferma all’Adnkronos Salute – che dobbiamo buttarci in queste onde pesantissime mantenendo la barra dritta. E’ dura, non è facile e sarà una scelta politica quella di trovare, come spesso accade, una mediazione su situazioni emergenziali”. Alcune aziende, ricorda, “alla spicciolata hanno già deciso di dire ‘pago io’, ma dipende anche dalle situazioni”. Tuttavia Pregliasco apre sull’ipotesi di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021), Fabriziodice no ai. “No, lo Stato no, non dovrebbe pagare i. Già paga il vaccino”, afferma il virologo, docente della Statale di Milano, interviene così nel dibattito in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde per i lavoratori da domani venerdì 15 ottobre. “Io dico – afferma all’Adnkronos Salute – che dobbiamo buttarci in queste onde pesantissime mantenendo la barra dritta. E’ dura, non è facile e sarà una scelta politica quella di trovare, come spesso accade, una mediazione su situazioni emergenziali”. Alcune aziende, ricorda, “alla spicciolata hanno già deciso di dire ‘pago io’, ma dipende anche dalle situazioni”. Tuttaviaapre sull’ipotesi di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Sara71864853 : RT @ImolaOggi: ??Obbligo Green pass, portuali di Trieste: “Sciopereremo nonostante il divieto” - ridniphoto : @convivioblog Non ci vuole moltissimo proprio... Basta accendere il cerebro un secondo! Il green pass è il fine ul… -