«Green pass con tamponi scontati». Trieste, il prefetto diffida i portuali (Di venerdì 15 ottobre 2021) È il giorno del Green pass. Da oggi 23 milioni di dipendenti pubblici e di lavoratori privati per entrare in fabbrica, ufficio, azienda dovranno avere il lasciapassare verde. E Mario... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 ottobre 2021) È il giorno del. Da oggi 23 milioni di dipendenti pubblici e di lavoratori privati per entrare in fabbrica, ufficio, azienda dovranno avere il lasciaare verde. E Mario...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Pcampi1 : RT @MinervaMcGrani1: Quindi il green pass non è strumento di prevenzione sanitaria ma giustificazione nei confronti dei punturati, i quali… - Eman07460682 : RT @Simone_Gpg: Diffondete ad oltranza grazie, diamo una mano anche noi ad abolire il nazi-green-pass. -