F1 test 2022: tra Barcellona e Bahrain (Di giovedì 14 ottobre 2021) I test di F1 del 2022 si svolgeranno in due diversi circuiti: a Barcellona e sul tracciato del Bahrain. Gp Turchia, Ocon: “Appenderemo la gomma in fabbrica” F1 test 2022: quando inizieranno? La stagione 2021 di Formula Uno aveva portato un grande cambiamento ancor prima di iniziare. I test pre-stagionali, avevano avuto luogo sul tracciato del Bahrain, solo due settimane prima dell’inizio del campionato. Una scelta dettata puramente dalla situazione sanitaria nella penisola iberica che aveva reso impossibile il consueto appuntamento di Barcellona. Le vetture dunque hanno dovuto intraprendere un percorso differente, con soli tre giorni di test a disposizione. Un numero che ha irritato i piloti stessi e anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Idi F1 delsi svolgeranno in due diversi circuiti: ae sul tracciato del. Gp Turchia, Ocon: “Appenderemo la gomma in fabbrica” F1: quando inizieranno? La stagione 2021 di Formula Uno aveva portato un grande cambiamento ancor prima di iniziare. Ipre-stagionali, avevano avuto luogo sul tracciato del, solo due settimane prima dell’inizio del campionato. Una scelta dettata puramente dalla situazione sanitaria nella penisola iberica che aveva reso impossibile il consueto appuntamento di. Le vetture dunque hanno dovuto intraprendere un percorso differente, con soli tre giorni dia disposizione. Un numero che ha irritato i piloti stessi e anche ...

