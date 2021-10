Dramma Tale e Quale Show, Conti distrutto, la confessione: “Un tumore maligno esteso. Ecco cosa mi succederà” Fan sotto choc (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una delle protagoniste di Tale e Quale Show si è raccontata in un’intervista e, in particolar modo, ha parlato di un tumore che l’ha colpita e che le ha cambiato drasticamente la vita. Una tragedia che ha colpito la donna e che ha scosso molto Carlo Conti che l’ha voluta fortemente nel suo Show. Sono due anni che combattiamo contro il Covid-19, virus che ha messo in ginocchio intero. Ma il vero male del nostro secolo è sicuramente il tumore. Imprevedibile, spesso invisibile, può colpire chiunque e in qualunque momento. I protagonisti del piccolo schermo non ne sono immuni, ma ognuno lo affronta in maniera differentie. C’è chi ne parla e si fa portavoce di tutte le persone affette dallo stesso male. Chi lo tiene per se, combattendolo da solo o con la propria famiglia. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una delle protagoniste disi è raccontata in un’intervista e, in particolar modo, ha parlato di unche l’ha colpita e che le ha cambiato drasticamente la vita. Una tragedia che ha colpito la donna e che ha scosso molto Carloche l’ha voluta fortemente nel suo. Sono due anni che combattiamo contro il Covid-19, virus che ha messo in ginocchio intero. Ma il vero male del nostro secolo è sicuramente il. Imprevedibile, spesso invisibile, può colpire chiunque e in qualunque momento. I protagonisti del piccolo schermo non ne sono immuni, ma ognuno lo affronta in maniera differentie. C’è chi ne parla e si fa portavoce di tutte le persone affette dallo stesso male. Chi lo tiene per se, combattendolo da solo o con la propria famiglia. ...

Advertising

metoporizo : @martinapatone @Ale_CNCC Confondere la più che legittima libertà di abortire, con il dramma interiore immenso che t… - CronacaSocial : 'Mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero, che tra l'altro era già molto esteso. Esperienze così terrib… - StefaniSer : @giulianol @lucabattanta @GiuliaCortese1 @GiorgiaMeloni Se i professionisti agissero tutti come questa tale… - infoitcultura : “Una massa tumorale estesa”, il dramma di Francesca Alotta di Tale e Quale Show - FilippettiNews : @Claplaz In Uk nessun obbligo, nessun allarmismo, nessun dramma. Il 10% di non vaccinati rimarrà tale, senza discri… -