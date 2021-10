Difesa, Giorgetti: "Servono investimenti adeguati, stabili e coordinati" (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Nel campo della Difesa la tecnologia è fondamentale, richiede investimenti e risorse adeguate e stabili, una prosecuzione temporale pluriennale". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico intervenuto al 70ennale di Elettronica Spa, azienda made in Italy leader nel settore della Difesa, aggiungendo che serve "coordinamento negli sforzi dell'industria europea". "Se vogliamo essere protagonisti di questo sviluppo tecnologico", secondo Giorgetti "il coordinamento è indispensabile" e alla base c'è la necessità tutta politica di "decidere di investire in questo settore in modo serio e duraturo e farlo in modo coordinato con gli attori principali". "La nostra eccellenza industriale e tecnologica deve essere riconosciuta per quello che è e il valore che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Nel campo dellala tecnologia è fondamentale, richiedee risorse adeguate e, una prosecuzione temporale pluriennale". Lo ha detto Giancarlo, ministro dello Sviluppo Economico intervenuto al 70ennale di Elettronica Spa, azienda made in Italy leader nel settore della, aggiungendo che serve "coordinamento negli sforzi dell'industria europea". "Se vogliamo essere protagonisti di questo sviluppo tecnologico", secondo"il coordinamento è indispensabile" e alla base c'è la necessità tutta politica di "decidere di investire in questo settore in modo serio e duraturo e farlo in modo coordinato con gli attori principali". "La nostra eccellenza industriale e tecnologica deve essere riconosciuta per quello che è e il valore che ...

