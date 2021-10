Di Michele: ”Spalletti? Non posso che parlarne bene. E sul Torino…” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Di Michele: “Spalletti? Non posso che parlarne bene, come allenatore ritraggo le sue idee. Sono stato vicinissimo al Napoli! Torino? Sicuramente affrontare le squadre di Juric è sempre difficile, il tecnico sta dando una grande identità. C’è Brekalo che sta facendo grandi cose” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto David Di Michele, allenatore Under 17 Frosinone, per parlare del Napoli di Spalletti, del Torino e di altro. Queste le sue parole: “C’è mancato poco che non giocassi con il Napoli, non venni per colpa di Delio Rossi che non volle mandarmi via dalla Salernitana. Simile a Lozano? Siamo giocatori di quel livello, con velocità, dribbling, estro e fantasia. Quest’anno è anche più completo davanti, ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Di: “? Nonche, come allenatore ritraggo le sue idee. Sono stato vicinissimo al Napoli! Torino? Sicuramente affrontare le squadre di Juric è sempre difficile, il tecnico sta dando una grande identità. C’è Brekalo che sta facendo grandi cose” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto David Di, allenatore Under 17 Frosinone, per parlare del Napoli di, del Torino e di altro. Queste le sue parole: “C’è mancato poco che non giocassi con il Napoli, non venni per colpa di Delio Rossi che non volle mandarmi via dalla Salernitana. Simile a Lozano? Siamo giocatori di quel livello, con velocità, dribbling, estro e fantasia. Quest’anno è anche più completo davanti, ...

