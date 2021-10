Confindustria non ci sta. Bonomi: "I tamponi se li paghi chi deve farli" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Confindustria non ci sta all’idea che il costo dei tamponi venga scaricato sulle imprese. “Dico no ai tamponi a carico delle aziende, li paga chi li deve fare” dice il presidente Carlo Bonomi, oggi nella sede del Pd per un incontro con il segretario Enrico Letta, replicando così alle richieste portate dai sindacati sul tavolo di Mario Draghi. “Siamo preoccupati per domani, c’è chi soffia sul fuoco” “La posizione di Confindustria era ben chiara, molto precisa sul tema dell’obbligo vaccinale. Abbiamo preso coscienza del fatto che la politica ha fatto una scelta di non andare verso l’obbligo vaccinale perché era una scelta dirompente: il green pass rappresenta l’unico strumento per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro” ha detto ieri il leader degli industriali a Porta a porta. “Le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021)non ci sta all’idea che il costo deivenga scaricato sulle imprese. “Dico no aia carico delle aziende, li paga chi lifare” dice il presidente Carlo, oggi nella sede del Pd per un incontro con il segretario Enrico Letta, replicando così alle richieste portate dai sindacati sul tavolo di Mario Draghi. “Siamo preoccupati per domani, c’è chi soffia sul fuoco” “La posizione diera ben chiara, molto precisa sul tema dell’obbligo vaccinale. Abbiamo preso coscienza del fatto che la politica ha fatto una scelta di non andare verso l’obbligo vaccinale perché era una scelta dirompente: il green pass rappresenta l’unico strumento per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro” ha detto ieri il leader degli industriali a Porta a porta. “Le ...

