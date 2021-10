(Di giovedì 14 ottobre 2021) Buone notizie in casa. Romeluha preso parte all’allenamento completo con la squadra e dovrebbe essere pienamente ristabilito dall’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare il match di Nations League contro l’Italia. Il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, può quindi contare sull’attaccante belga in vista di una settimana impegnativa con le partite contro Brentford e Norwich in Premier League e il Malmoe in Champions League. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Chelsea, #Lukaku torna ad allenarsi in gruppo - MarteeenSaVa : @terzadose chelsea no ha Lukaku, united se cambia allenatore e prende Conte quest'anno vince 5 trofei - mpoli1984 : @FBiasin Io ho fatto il vaccino... E lo stesso giorno lukaku è stato ceduto al chelsea... È un disastro... Siamo alla deriva - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Pastorello: 'La trattativa #Lukaku è stata abbastanza veloce. Quando il Chelsea ha deciso ha spinto forte. I post social s… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Pastorello: 'La trattativa #Lukaku è stata abbastanza veloce. Quando il Chelsea ha deciso ha spinto forte. I post social s… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Lukaku

Inter : Federico Pastorello ha svelato altri retroscena sull'addio di Romelu. Come vi spieghiamo in questo articolo, il centravanti belga, ora al, continua a parlare della sua avventura vissuta alla Pinetina. Il suo addio non è affatto piaciuto alla tifoseria ma,...Con le dichiarazioni riportate, Romeluha commentato il suo ritorno alai microfoni del sito ufficiale del club londinese. L'ex attaccante dell' Inter , colonna portante della ...Buone notizie in casa Chelsea. Romelu Lukaku ha preso parte all'allenamento completo con la squadra e dovrebbe essere pienamente ristabilito dall'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare ...Questo sabato pomeriggio il Brentford accoglie il Chelsea nel corso dell'ottava giornata di Premier League 2021/2022, in un confronto che avrà luogo al Brentford Community Stadium, nella periferia occ ...