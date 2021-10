Calcio: Juve. Amichevole con il Chieri, Dybala e Morata a parte (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sette reti nel test con doppietta di Kean, in gol anche Kulusevski TORINO - La Juventus ha svolto oggi pomeriggio una partitella Amichevole al JTC Continassa contro il Chieri, squadra della provincia ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sette reti nel test con doppietta di Kean, in gol anche Kulusevski TORINO - Lantus ha svolto oggi pomeriggio una partitellaal JTC Continassa contro il, squadra della provincia ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Kaio Jorge verso il sorpasso su Kean: l’alternativa è Chiesa falso nove - Gazzetta_it : Chiesa, dopo un anno di #Juve valore raddoppiato. Il futuro? Da punta - Ohaimeuz : RT @AliprandiJacopo: ??#Pellegrini oggi si è allenato col gruppo. Terapie invece per #Abraham che vuole stringere i denti e giocare con la J… - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Doppietta per Kean e rodaggio Arthur. Test per Berna e Kulu in vista della Roma - sportli26181512 : Doppietta per Kean e rodaggio Arthur. Test per Berna e Kulu in vista della Roma: Doppietta per Kean e rodaggio Arth… -