Uomini e Donne: Ilaria e Joele si baciano? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uomini e Donne- Nella puntata di oggi 13 ottobre, Joele e Ilaria si baciano? I due concorrenti escono per la terza volta in esterna, parlano e si confidano a tal punto da entrare in grande sintonia. Joele chiede un bacio a Ilaria, ma la ragazza glielo avrà concesso? Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi, è tornato in onda ieri, dopo l’assenza di lunedì. Cosa sarà successo nella puntata di oggi? Joele è ancora in puntata e per la terza volta porta in esterna Ilaria. Quando ci sarà lo scontro con la padrona di casa MariaDeFilippi? Durante la puntata Ilaria viene fortemente attaccata da una potenziale corteggiatrice di Joele (Maria) che sostiene siano ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 13 ottobre 2021)- Nella puntata di oggi 13 ottobre,si? I due concorrenti escono per la terza volta in esterna, parlano e si confidano a tal punto da entrare in grande sintonia.chiede un bacio a, ma la ragazza glielo avrà concesso?, dating show condotto da Maria De Filippi, è tornato in onda ieri, dopo l’assenza di lunedì. Cosa sarà successo nella puntata di oggi?è ancora in puntata e per la terza volta porta in esterna. Quando ci sarà lo scontro con la padrona di casa MariaDeFilippi? Durante la puntataviene fortemente attaccata da una potenziale corteggiatrice di(Maria) che sostiene siano ...

Advertising

amnestyitalia : #Cina: centinaia di migliaia di donne e uomini di religione musulmana sottoposti a detenzioni arbitrarie, torture e… - LiaQuartapelle : Per qualsiasi donna che guadagna meno di un uomo oggi è una giornata da ricordare: la Camera ha approvato la legge… - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - sonoindecisa : sostituiamo il mondo di Carola a Uomini&Donne #Amici21 - wireditalia : Per festeggiare il ventesimo anniversario dell'anime Cyborg 009: The Cyborg Soldier, elenchiamo gli uomini e le don… -