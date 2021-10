Tenta di sorpassare l’amico ma sbanda e finisce in un fossato | morto un ragazzo di 23 anni

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un 23enne ha perso la vita mentre stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici. All’origine dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, un probabile sorpasso azzardato Sono ore strazianti per la famiglia di un 23enne, deceduto in un grave incidente stradale avvenuto a causa di un sorpasso azzardato. Come riportato da Areu, L'articolo NewNotizie.it.