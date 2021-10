Startup | da intelligenza artificiale a blockchain | ecco i 100 finalisti di Digithon2021

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono oltre 400 i progetti arrivati da tutta Italia per aggiudicarsi un posto alla finale di DigithON 2021, la più grande maratona digitale italiana che torna in live streaming su www.digithon.it, dal 21 al 24 ottobre. Una grande partecipazione alla call for ideas che riconferma il successo della manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione, nell’ecosistema delle. Tra le candidature, sono 100 le imprese digitali selezionate dal comitato scientifico che avranno la possibilità di presentarsi e raccontare la loro idea di business a grandi investitori nazionali ed internazionali durante lacompetition. Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per il pitch e risponderanno alle domande degli analisti per vincere l’ambito trofeo DigithON 2021 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria ...

