Stadio Milano | Malagò | «Idee siano chiare e si aggredisca argomento»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ho apprezzato quello che ha detto il sindaco Sala, che ha giustamente aspettato le elezioni. Essendo il Comune il proprietario dello, ha detto: ora portiamo avanti lee i progetti in un modo concreto. Io mi sono permesso di dire: l’importante è che lee sil’”. Così Giovanni, presidente del Coni, sulla questione dellodi. “A prescindere dagli interessi dell’amministrazione comunale, sacrosanti, di Inter e Milan, nel dossier olimpico abbiamo messo che il 6 febbraio 2026 a San Siro faremo la cerimonia inaugurale. Per cui teniamone conto”, ha spiegato ai microfoni di ‘Non è un Paese per giovani’ su Radiodue.

L'assessore all'Ambiente Elena Grandi si è detta contraria alla costruzione di un nuovo stadio da parte di Inter e Milan Elena Grandi, assessore all'Ambiente del Comune di Milano e membro del partito Verde, in una intervista a La Repubblica si è detta contraria alla costruzione di un nuovo stadio. ROMA (ITALPRESS) - Da Tokyo a Milano-Cortina, passando per il suo futuro post-Coni. Ospite di "Non è un Paese per giovani" su Radio2, Giovanni Malagò.