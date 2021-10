Serie A, sarà Irrati l’arbitro di Lazio-Inter (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Designato l’arbitro di Lazio-Inter, match dell’ottava giornata della Serie A 21/22 In vista dell’ottava giornata della Serie A in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Lazio-Inter, in programma per sabato 16 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati. Il fischietto di Firenze sarà assistito da Perrotti e Palermo; il quarto uomo sarà Manganiello. Al VAR Mazzoleni e Preti all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Designatodi, match dell’ottava giornata dellaA 21/22 In vista dell’ottava giornata dellaA in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 16 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 18:00,diretta dalMassimiliano. Il fischietto di Firenzeassistito da Perrotti e Palermo; il quarto uomoManganiello. Al VAR Mazzoleni e Preti all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

