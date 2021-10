Roma, ansia Abraham: l’attaccante a rischio per la sfida con la Juventus (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Preoccupazione in casa Roma per le condizioni di Tammy Abraham, uscito per infortunio durante la gara tra Inghilterra e Ungheria L’inizio della stagione in Serie A fino a questo momento è stato segnato da numerosi infortuni. Mai nelle scorse stagioni c’erano stati tanti stop in questo periodo. A farne le spese sono soprattutto l’Atalanta, che ha perso Gosens, Pessina e Djimsiti, e il Milan, che ora dovrà rinunciare anche a Maignan. Con la pausa per le Nazionali, l’Inter ha perso Correa, mentre la Roma è preoccupata per le condizioni di Abraham. Il centravanti inglese è entrato al 76° contro l’Ungheria a Wembley, ma è stato costretto ad uscire al 92° per un infortunio ancora da stabilire. Alla sua uscita dal campo, Abraham aveva un piede senza scarpa con un calzino rotto, segno che farebbe ... Leggi su zon (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Preoccupazione in casaper le condizioni di Tammy, uscito per infortunio durante la gara tra Inghilterra e Ungheria L’inizio della stagione in Serie A fino a questo momento è stato segnato da numerosi infortuni. Mai nelle scorse stagioni c’erano stati tanti stop in questo periodo. A farne le spese sono soprattutto l’Atalanta, che ha perso Gosens, Pessina e Djimsiti, e il Milan, che ora dovrà rinunciare anche a Maignan. Con la pausa per le Nazionali, l’Inter ha perso Correa, mentre laè preoccupata per le condizioni di. Il centravanti inglese è entrato al 76° contro l’Ungheria a Wembley, ma è stato costretto ad uscire al 92° per un infortunio ancora da stabilire. Alla sua uscita dal campo,aveva un piede senza scarpa con un calzino rotto, segno che farebbe ...

Advertising

DmitryEvic : Le Nazionali, la rovina dei giocatori. - GruppoEsperti : ?? Giallorossi in ansia per le condizioni di Tammy #Abraham uscito dolorante durante #InghilterraUngheria #Fantacalcio #Roma - tcm24com : Roma in ansia per l'infortunio di Abraham #abraham - OdeonZ__ : Roma in ansia per Abraham: infortunio con l'Inghilterra e Juve a forte rischio - infoitsport : Juve-Roma, Mourinho in ansia: attacco febbrile per Pellegrini -