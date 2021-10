Papa Luciani sarà beato: la Chiesa riconosce miracolo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Città del Vaticano, 13 ottobre 2021 - sarà beato Giovanni Paolo I , al secolo Albino Luciani , detto il Papa 'breve' per essere rimasto sul soglio di Pietro solo 33 giorni. Bergoglio ha infatti ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Città del Vaticano, 13 ottobre 2021 -Giovanni Paolo I , al secolo Albino, detto il'breve' per essere rimasto sul soglio di Pietro solo 33 giorni. Bergoglio ha infatti ...

Advertising

vaticannews_it : #13ottobre #PapaFrancesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulla guari… - vaticannews_it : #13ottobre La scrittrice Stefania Falasca, che per 15 anni ha studiato, tutti i documenti su #GiovanniPaoloI, parla… - Avvenire_Nei : Sugli altari. Papa Luciani sarà presto beato - lifestyleblogit : Papa Luciani presto beato, riconosciuto il miracolo - - weronikaberlik1 : RT @vaticannews_it: #13ottobre #PapaFrancesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulla guarigion… -