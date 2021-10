Napoli, professore universitario fa lezione all’aperto contro il Green Pass: “ricorda i gerarchi nazisti” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - fattoquotidiano : 'MI RICORDA I GERARCHI NAZISTI' La lezione surreale del prof universitario agli studenti sull'obbligo di green pass… - Pow_Wow_Indian : RT @Agenzia_Ansa: A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che non po… - cymaryella : RT @Agenzia_Ansa: A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che non po… - NazzarenoMi : RT @Agenzia_Ansa: A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che non po… -