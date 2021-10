Manchester City, a gennaio previsto contatto con Raiola per Haaland (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Manchester City vuole sfruttare i buoni rapporti con Mino Raiola per iscriversi alla corsa per Erling Haaland. Secondo il “Times”, è in programma a gennaio un incontro con il super procuratore, agente del 21enne attaccante norvegese, in vista di una possibile operazione nell’estate 2022. Al Borussia Dortmund dal gennaio 2020, 68 gol in 67 gare, Haaland si annuncia come uno dei prezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il City, che l’estate scorsa ha provato invano l’assalto a Harry Kane, potrebbe virare sul norvegese per regalare a Guardiola l’erede di Aguero. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilvuole sfruttare i buoni rapporti con Minoper iscriversi alla corsa per Erling. Secondo il “Times”, è in programma aun incontro con il super procuratore, agente del 21enne attaccante norvegese, in vista di una possibile operazione nell’estate 2022. Al Borussia Dortmund dal2020, 68 gol in 67 gare,si annuncia come uno dei prezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il, che l’estate scorsa ha provato invano l’assalto a Harry Kane, potrebbe virare sul norvegese per regalare a Guardiola l’erede di Aguero. SportFace.

Advertising

ahoraonuncaespn : -¿PSG? -¿Manchester City? -?? EL NEWCASTLE DE TODA MI VIDA ?? - UtdDistrict : ?? FT: @ManUtdWomen 2-2 Manchester City - manuwes123 : RT @FootballAndDre1: Posto in un gruppo whatsapp il link di Libero su Pif e mi dicono:' bisogna vedere chi sono questi arabi. Non é che tut… - FootballAndDre1 : Posto in un gruppo whatsapp il link di Libero su Pif e mi dicono:' bisogna vedere chi sono questi arabi. Non é che… - IntrisoRoma : @fettonejr @cmdotcom Vediamo.. i proprietari der city oltre al manchester c’hanno pure il new york city -