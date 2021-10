Luce dei tuoi occhi: Fontana lo ammette su Martina (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una nuova puntata attente i fan di Anna Valle e Giuseppe Zeno: ecco cosa rivelano gli spoiler di Luce dei tuoi occhi relativi all’appuntamento del 20 ottobre Anticipazioni 20 ottobre: si stringe il cerchio attorno alla sparizione di AliceContinua con grande successo la messa in onda settimanale di Luce dei tuoi occhi. La serie televisiva, che come già detto in precedenza, ha come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno è quasi arrivata a conclusione e il prossimo 20 ottobre sarà trasmessa il penultimo episodio. Grazie alle anticipazioni, possiamo svelare che le indagini di Emma ed Enrico porteranno ad una svolta, mentre Fontana ammetterà di aver “comprato” Martina. Leggi anche –> Una Vita: Servante è geloso di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una nuova puntata attente i fan di Anna Valle e Giuseppe Zeno: ecco cosa rivelano gli spoiler dideirelativi all’appuntamento del 20 ottobre Anticipazioni 20 ottobre: si stringe il cerchio attorno alla sparizione di AliceContinua con grande successo la messa in onda settimanale didei. La serie televisiva, che come già detto in precedenza, ha come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno è quasi arrivata a conclusione e il prossimo 20 ottobre sarà trasmessa il penultimo episodio. Grazie alle anticipazioni, possiamo svelare che le indagini di Emma ed Enrico porteranno ad una svolta, mentrerà di aver “comprato”. Leggi anche –> Una Vita: Servante è geloso di ...

