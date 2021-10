LIVE Sinner-Fritz 3-2, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: scambio di break nel primo set! (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA DEVE FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 40-30 Non passa il rovescio lungolinea di Sinner in uscita dal servizio. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Fritz: bravissimo Sinner a insistere sulla diagonale di rovescio. 30-15 CHE ANGOLO DI Fritz CON IL DIRITTO! Non può nulla Sinner dal centro del campo. 30-0 Bravissimo Sinner a non mollare un centimetro dalla riga di fondo: diritto in spinta sbagliato da Fritz. 15-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner. 3-2 ALTRO break DI Sinner! Non un ottimo inizio al servizio per i due giocatori. 40-AD PALLA break ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA DEVE FARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 40-30 Non passa il rovescio lungolinea diin uscita dal servizio. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di: bravissimoa insistere sulla diagonale di rovescio. 30-15 CHE ANGOLO DICON IL DIRITTO! Non può nulladal centro del campo. 30-0 Bravissimoa non mollare un centimetro dalla riga di fondo: diritto in spinta sbagliato da. 15-0 Servizio e diritto lungolinea di. 3-2 ALTRODI! Non un ottimo inizio al servizio per i due giocatori. 40-AD PALLA...

