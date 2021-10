LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: 2 km al traguardo, terzetto all’attacco con Trentin, Meurisse e Restrepo! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CL.ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16:36 ULTIMO CHILOMETRO! 16:35 I tre davanti continuano a collaborare, mantenendo il loro vantaggio di 8 secondi. 16:34 3 km all’arrivo! 16:33 Squadre dei velocisti che provano ad alzare il ritmo in gruppo, ma i compagni di Trentin della UAE fanno buona guardia. 16:32 7” di vantaggio per il terzetto, il gruppo fatica a recuperare. 16:31 5 km al traguardo, provano a reggere i tre all’attacco. 16:30 Ci riprova Trentin, con Meurisse e Restrepo alla sua ruota! 16:29 Dopo Trentin, ci prova ancora la UAE con Covi, ma viene ripreso subito anche lui. 16:28 terzetto raggiunto dal gruppo e scatta subito un altro uomo della UAE, si tratta di Matteo Trentin! 16:27 Il gruppo alle loro spalle è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CL.ICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:36 ULTIMO CHILOMETRO! 16:35 I tre davanti continuano a collaborare, mantenendo il loro vantaggio di 8 secondi. 16:34 3 km all’arrivo! 16:33 Squadre dei velocisti che provano ad alzare il ritmo in gruppo, ma i compagni didella UAE fanno buona guardia. 16:32 7” di vantaggio per il, il gruppo fatica a recuperare. 16:31 5 km al, provano a reggere i tre. 16:30 Ci riprova, cone Restrepo alla sua ruota! 16:29 Dopo, ci prova ancora la UAE con Covi, ma viene ripreso subito anche lui. 16:28raggiunto dal gruppo e scatta subito un altro uomo della UAE, si tratta di Matteo! 16:27 Il gruppo alle loro spalle è ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: ripresa la fuga a 43 km dalla fine gruppo che si avvicina ai muri di Castelnu… - SorridodiJade : RT @bi_inthemood: Sto ridendo parlavo di Linda, giro il telefono e lei mi sta chiamando per dirmi che Byul è live - bi_inthemood : Sto ridendo parlavo di Linda, giro il telefono e lei mi sta chiamando per dirmi che Byul è live - txtbehappy : sono in giro non riesco a guardare la la live di san e seonghwa ?? - zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: testa e gruppo alle prese con il Monte Berico primo vero ostacolo - #Veneto… -