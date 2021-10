L'autunno freddo dei contagi: meno di un anno fa. L'incidenza scende sotto quella del periodo del 2020, malgrado la variante Delta. Ecco ... (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ANCONA - Se un anno fa di questi tempi l' epidemia galoppava, raddoppiando i nuovi casi positivi ogni settimana, adesso la curva piega verso il basso, anche se nelle ultime due settimane si è un po' ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ANCONA - Se unfa di questi tempi l' epidemia galoppava, raddoppiando i nuovi casi positivi ogni settimana, adesso la curva piega verso il basso, anche se nelle ultime due settimane si è un po' ...

Advertising

_DiziLover_ : Fuori piove ed è freddo = camino, plaid, serie tv e candele profumate accese. Quanti come me? ???????? #candela… - itakeyholder : Adesso col freddo di #autunno bisogna mettere #calzini lunghi e farsi scaldare il buco del #culo da #orso ?? #Bears… - vincenzomerc : @iosonomatisse Gli anziani sono i migliori “clienti”, quindi cercano di rendere il luogo adatto per loro per non fa… - Lori_Ted : RT @POKI33847251: C'è una bellezza ancora più effimera della primaverile: quella dell'autunno, quando le cose della natura brillano degli u… - BonBonSwaggy : Odio l’autunno perché qualsiasi cosa mi metta addosso ho sempre freddo oppure muoio di caldo -