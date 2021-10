Indian Wells, finisce la corsa di Fognini: cede a Tsitsipas in 3 set (Di mercoledì 13 ottobre 2021) finisce la corsa di Fabio Fognini a Indian Wells, l’azzurro n.30 del ranking mondiale, dopo il successo in tre set sul tedesco Jan-Lennard Struff ha ceduto 2-6, 6-3, 6-4, dopo oltre due ore di gioco, al greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del mondo, nella sfida del terzo turno. Ottimo inizio del ligure che è stato avanti un set ed un break prima di subire la rimonta del suo avversario. Dopo aver dominato il primo set 6-2 strappando il servizio al greco, sia nel primo che nel quinto gioco (ma il greco ha dovuto annullare anche tre palle-break nel terzo ed altre due nel settimo), Fabio ha preso un break di vantaggio anche all’inizio della seconda frazione. Poi è arrivata la reazione di Tsitsipas che si è concretizzata in un parziale di cinque giochi ad uno che gli ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ladi Fabio, l’azzurro n.30 del ranking mondiale, dopo il successo in tre set sul tedesco Jan-Lennard Struff ha ceduto 2-6, 6-3, 6-4, dopo oltre due ore di gioco, al greco Stefanos, n.3 del mondo, nella sfida del terzo turno. Ottimo inizio del ligure che è stato avanti un set ed un break prima di subire la rimonta del suo avversario. Dopo aver dominato il primo set 6-2 strappando il servizio al greco, sia nel primo che nel quinto gioco (ma il greco ha dovuto annullare anche tre palle-break nel terzo ed altre due nel settimo), Fabio ha preso un break di vantaggio anche all’inizio della seconda frazione. Poi è arrivata la reazione diche si è concretizzata in un parziale di cinque giochi ad uno che gli ha ...

