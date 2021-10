Incendio ad Airola, Mastella: “Occorre tutelare la salute dei cittadini” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Seguo con apprensione quanto sta avvenendo ed esprimo la mia solidarietà alla comunità di Airola e dell’intera area della valle Caudina per il grave Incendio divampato in un capannone dell’area industriale. Ringrazio i vigili del fuoco intervenuti tempestivamente sul luogo per domare le fiamme. Occorre tutelare la salute dei cittadini, ai quali sono, in questo momento difficile, particolarmente vicino”. Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, sul proprio profilo Facebook. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Seguo con apprensione quanto sta avvenendo ed esprimo la mia solidarietà alla comunità die dell’intera area della valle Caudina per il gravedivampato in un capannone dell’area industriale. Ringrazio i vigili del fuoco intervenuti tempestivamente sul luogo per domare le fiamme.ladei, ai quali sono, in questo momento difficile, particolarmente vicino”. Così Clemente, sindaco di Benevento, sul proprio profilo Facebook. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

