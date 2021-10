Advertising

capuanogio : Theo #Hernandez positivo al Covid. Il #Milan perde anche lui dopo la sosta nazionali e si candida al ‘Premio Sfiga… - Gazzetta_it : Il Milan perde #Maignan: si dovrà operare al polso sinistro - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: - #Tchouameni: duello Juve-Real - Il Milan perde #Maignan - L'Italia coccola #Chris - zazoomblog : Il Milan perde Theo Hernandez: il francese è positivo al Covid - #Milan #perde #Hernandez: #francese - vocidicitta : Articolo modificato: Serie A, il Milan perde un’altra pedina importante per positività al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Milan perde

Mancano sempre meno giorni alla ripresa del campionato ma in casaaumentano i problemi. La sosta per le nazionali infatti sta portando una serie di notizie sempre più allarmanti a Stefano Pioli che, contro l' Hellas Verona sabato, non potrà contare su due tra ...Dopo Maignan, ilanche Theo Hernandez. Il terzino ex Real Madrid è risultato positivo al Covid - 19. Altra brutta tegola per Pioli. Il club rossonero ha comunicato ufficialmente che Theo Hernandez è ...Dopo lo stop di Maignan per l’operazione alla mano, il tecnico rossonero alla ripresa non potrà fare affidamento nemmeno su uno dei propri capisaldi in difesa.Il terzino sinistro protagonista della Nations League con la Francia. Momentaccio per il Milan, si aggiunge a Maignan e a Ibrahimovic ...