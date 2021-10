I poliziotti meno vaccinati sono proprio quelli che vanno in piazza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il dato più preoccupante è quello della Polizia penitenziaria, anche se pure l’Esercito non scherza. Il più incerto riguarda la Polizia, dove però c’è allerta per i reparti mobili di alcune grandi città. Tra i Carabinieri, invece, va un po’ meglio. Quando manca poco più di un giorno all’obbligo del green pass sul posto di lavoro, le forze dell’ordine fanno la conta dei vaccinati. E, soprattutto, dei non vaccinati. sono numeri non trascurabili, con cui da venerdì bisognerà fare i conti. Da un lato c’è chi minimizza e assicura che i non vaccinati che non accetteranno di fare il tampone ogni 48 o ogni 72 ore saranno pochissimi. Dall’altro non si può negare che ci sono realtà che, dall’oggi al domani, potrebbero trovarsi con problemi di organico. Con numerose assenze a cui sarà difficile far fronte, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il dato più preoccupante è quello della Polizia penitenziaria, anche se pure l’Esercito non scherza. Il più incerto riguarda la Polizia, dove però c’è allerta per i reparti mobili di alcune grandi città. Tra i Carabinieri, invece, va un po’ meglio. Quando manca poco più di un giorno all’obbligo del green pass sul posto di lavoro, le forze dell’ordine fanno la conta dei. E, soprattutto, dei nonnumeri non trascurabili, con cui da venerdì bisognerà fare i conti. Da un lato c’è chi minimizza e assicura che i nonche non accetteranno di fare il tampone ogni 48 o ogni 72 ore saranno pochissimi. Dall’altro non si può negare che cirealtà che, dall’oggi al domani, potrebbero trovarsi con problemi di organico. Con numerose assenze a cui sarà difficile far fronte, ...

Advertising

HuffPostItalia : I poliziotti meno vaccinati sono proprio quelli che vanno in piazza - pepppe772 : @siriogg @borghi_claudio Ma avranno meno numeri. Più gente in piazza. I magistrati, poliziotti, esercito, vigili de… - SilvanoSalviato : RT @valy_s: L’Italia riparte con: 18.000 poliziotti in meno 15.000 carabinieri in meno I porti bloccati Ed è solo l’inizio… @piersileri “ai… - DianaLanciotti : RT @valy_s: L’Italia riparte con: 18.000 poliziotti in meno 15.000 carabinieri in meno I porti bloccati Ed è solo l’inizio… @piersileri “ai… - Marco1999Busa : RT @valy_s: L’Italia riparte con: 18.000 poliziotti in meno 15.000 carabinieri in meno I porti bloccati Ed è solo l’inizio… @piersileri “ai… -

Ultime Notizie dalla rete : poliziotti meno Roma, la conferenza stampa del centrodestra per Michetti. Meloni: "Campagna elettorale indegna, noi dipinti come mostri" - Il Il Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre metterà in strada 18 mila poliziotti e con ... dalle Olimpiadi "occasione persa" ai "meno turisti di Roma rispetto a Londra e Parigi" fino alla ...

Le farmacie pronte ad aumentare l'impegno per i tamponi ...potrà fare a meno del certificato verde per accedere al luogo di lavoro. Un tema che preoccupa e divide la politica, con il leader della Lega Matteo Salvini che ha sottolineato come 20mila poliziotti ...

I poliziotti meno vaccinati sono proprio quelli che vanno in piazza Yahoo Finanza giuliano castellino e roberto fiore assalto alla cgil Giovanni Bianconi per corriere.it giuliano castellino e roberto fiore assalto alla cgil Nella ricostruzione dell’assalto alla sede della Cgil fatta dalla polizia e consegnata alla magistratura chiamat ...

Quell'omicidio irrisolto che tinse di giallo La vie en rose Il 6 aprile del 1936 venne ritrovato il corpo di Louis Leplée. Il Pigmalione di Edit Piaf era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Mai scoperti i colpevoli ...

Il Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre metterà in strada 18 milae con ... dalle Olimpiadi "occasione persa" ai "turisti di Roma rispetto a Londra e Parigi" fino alla ......potrà fare adel certificato verde per accedere al luogo di lavoro. Un tema che preoccupa e divide la politica, con il leader della Lega Matteo Salvini che ha sottolineato come 20mila...Giovanni Bianconi per corriere.it giuliano castellino e roberto fiore assalto alla cgil Nella ricostruzione dell’assalto alla sede della Cgil fatta dalla polizia e consegnata alla magistratura chiamat ...Il 6 aprile del 1936 venne ritrovato il corpo di Louis Leplée. Il Pigmalione di Edit Piaf era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Mai scoperti i colpevoli ...