Hoffenheim vs FC Colonia | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’proverà a riprendersi dalla sconfitta contro lo Stoccarda nel fine settimana, poi venerdì 15 ottobre ospiterà l’FC Koln alla Rhein-Neckar-Arena. I visitatori hanno avuto un inizio molto più forte della campagna e si lanciano in questa partita con una striscia di cinque partite imbattute, che li vede a soli quattro punti dal Bayern Monaco, che attualmente è in testa alla Bundesliga. Il calcio di inizio divs FCè previsto alle 20:30. Prepartitavs FC: a che punto sono le due squadre?Dopo un piazzamento a metà classifica la scorsa stagione, l’sta cercando di apportare miglioramenti significativi per tutto il 2021-22, ma finora è stata una campagna difficile che ha visto molti risultati ...