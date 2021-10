Green pass, è caos tra porti e tir. Si rischia un 'venerdì nero' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - È rischio paralisi per i trasporti delle merci su strada e per tutta la logistica nazionale, non solo per i porti. A lanciare l'allarme in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass venerdì sono le associazioni dell'autotrasporto che avvertono: il 30% degli autotrasportatori non è munito di Green pass e ben l'80% degli autisti stranieri che portano le materie prime in Italia non è vaccinato. Quindi rischiano di bloccarsi i rifornimenti. Trieste "Senza un intervento del Governo saremo costretti a bloccare le attività del porto" I lavoratori portuali di Trieste non fanno un passo indietro e chiedono a gran voce il ritiro dell'obbligo di presentazione del Green pass sui posti di ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - È rischio paralisi per i trasdelle merci su strada e per tutta la logistica nazionale, non solo per i. A lanciare l'allarme in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo delsono le associazioni dell'autotrasporto che avvertono: il 30% degli autotrasportatori non è munito die ben l'80% degli autisti stranieri che portano le materie prime in Italia non è vaccinato. Quindino di bloccarsi i rifornimenti. Trieste "Senza un intervento del Governo saremo costretti a bloccare le attività del porto" I lavoratori portuali di Trieste non fanno uno indietro e chiedono a gran voce il ritiro dell'obbligo di presentazione delsui posti di ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - _burymeinblue : ho litigato su facebook con persone anti green pass a causa di un mio futuro professore se verrò bocciata all'esame sapete già perché - bordienrico : RT @987mies: Eh no, Ciccio. Adesso andiamo avanti, fino ai forconi. Non un passo indietro! -