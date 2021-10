"Gravissime ammissioni, dimissioni immediate". Meloni, scacco matto a Lamorgese: perché deve lasciare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per Luciana Lamorgese, la tempesta perfetta. Prima in aula, poi fuori, con Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia che tornano a chiederne a gran voce le dimissioni dopo il Question time sugli scontri dello scorso sabato a Roma, dove le reticenze e le non-risposte del ministro dell'Interno sono state tante, troppe. Si è limitata a parlare del mancato arresto di Giuliano Castellino, uno dei leader di Forza Nuova, giustificandolo con il timore di ulteriori violenze. Troppo poco, di fronte a quel che è accaduto, con l'assalto alla Cgil di cui tutti, per certo il Viminale, sembrava sapere. Attacco che nessuno ha fermato. Meloni vuole sapere se Lamorgese da par suo sapeva che in piazza c'erano esponenti di Forza Nuova cui era stata “interdetta la partecipazione a qualsiasi manifestazione” ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per Luciana, la tempesta perfetta. Prima in aula, poi fuori, con Giorgiae i Fratelli d'Italia che tornano a chiederne a gran voce ledopo il Question time sugli scontri dello scorso sabato a Roma, dove le reticenze e le non-risposte del ministro dell'Interno sono state tante, troppe. Si è limitata a parlare del mancato arresto di Giuliano Castellino, uno dei leader di Forza Nuova, giustificandolo con il timore di ulteriori violenze. Troppo poco, di fronte a quel che è accaduto, con l'assalto alla Cgil di cui tutti, per certo il Viminale, sembrava sapere. Attacco che nessuno ha fermato.vuole sapere seda par suo sapeva che in piazza c'erano esponenti di Forza Nuova cui era stata “interdetta la partecipazione a qualsiasi manifestazione” ...

