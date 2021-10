GF Vip | Raffaella Fico furiosa contro Soleil | “Potevi sfregiarmi…”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nuovo catfight al GF Vip 6 e ancora una volta al centro di questa polemica ci sonoSorge. Questa volta, però, non ci sono termini usati per accusare qualcuno di razzismo. Il GF ha lanciato una sfida ai concorrenti, quando suona una sirena i gieffini prescelti dovranno correre in giardino e premere un pulsante, il tutto entro 30 secondi, altrimenti ci saranno conseguenze sul budget. Lache racconta il bicchiere gate #GFVIP pic.twitter.com/x6JL5u8ssx — Arianna (@Arianni92) October 12, 2021 Ierie David sono stati testati dal GF e quando è suonata la sirena, Sorge stava mangiando un gelato. Senza pensarci troppo, la gieffina sbatté il bicchiere sul tavolo (dove c'erano Katia,, Sophie, Carmen e Jo) e corse in giardino....