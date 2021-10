Francesco Di Bella ospite al?Cinquanta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Monica De Santis Domani a Pagani, torna la musica live al “Cinquanta – Spirito Italiano”, ospite il cantautore Francesco Di Bella ed il chitarrista Alfonso Bruno. Un appuntamento che si inserisce in un ricco programma che proseguirà per tutto il mese di ottobre e si prepara ad un autunno intenso e pieno di musica live. Infatti nel programma si prevede il 16 ottobre l’appuntamento con il duo Calmo + Luca Notaro, ed ancora giovedì 21 ottobre toccherà a Pino Marino mentre sabato 23 ottobre sarà il momento di Carmelo Pipitone, storico chitarrista dei “Marta sui Tubi”. Giovedì 28 ottobre molto attesa la performance dei The Rivati, venerdì 30 ottobre toccherà al rapper Aserto mentre per la notte di Halloween grande spazio al djset della napoletana Irene Fer-rara. Una programmazione potente ed esaltante per un cocktail bar poliedrico, dove ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Monica De Santis Domani a Pagani, torna la musica live al “Cinquanta – Spirito Italiano”,il cantautoreDied il chitarrista Alfonso Bruno. Un appuntamento che si inserisce in un ricco programma che proseguirà per tutto il mese di ottobre e si prepara ad un autunno intenso e pieno di musica live. Infatti nel programma si prevede il 16 ottobre l’appuntamento con il duo Calmo + Luca Notaro, ed ancora giovedì 21 ottobre toccherà a Pino Marino mentre sabato 23 ottobre sarà il momento di Carmelo Pipitone, storico chitarrista dei “Marta sui Tubi”. Giovedì 28 ottobre molto attesa la performance dei The Rivati, venerdì 30 ottobre toccherà al rapper Aserto mentre per la notte di Halloween grande spazio al djset della napoletana Irene Fer-rara. Una programmazione potente ed esaltante per un cocktail bar poliedrico, dove ...

