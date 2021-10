“Faccio io il vaccino a mio figlio”: infermiera No vax prepara la dose, ma la versa in terra. Smascherata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Quanto accaduto oggi in un ospedale di Roma ha dell’incredibile e registra il livello di psicosi legata alle vaccinazioni. O meglio, al volerle evitare. Stiamo parlando del diabolico piano di un’infermiera No vax che, pensando di dover assolvere all’immunizzazione – magari per poter aggirare l’obbligo del green Pass e le limitazioni che comporta non averlo –. Ma non volendo somministrare al figlio 13enne la fiala, ha messo su una messinscena che, però, non è andata in porto. La donna, infatti, Smascherata da una collega insospettita dallo strano comportamento della signora, ha seguito da vicino le sue mosse. E scoperto l’inganno che la donna stava ordendo. E che magari, senza l’intervento di un occhio vigile, avrebbe anche portato a compimento… infermiera No vax pretende di somministrare il vaccino al ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Quanto accaduto oggi in un ospedale di Roma ha dell’incredibile e registra il livello di psicosi legata alle vaccinazioni. O meglio, al volerle evitare. Stiamo parlando del diabolico piano di un’No vax che, pensando di dover assolvere all’immunizzazione – magari per poter aggirare l’obbligo del green Pass e le limitazioni che comporta non averlo –. Ma non volendo somministrare al13enne la fiala, ha messo su una messinscena che, però, non è andata in porto. La donna, infatti,da una collega insospettita dallo strano comportamento della signora, ha seguito da vicino le sue mosse. E scoperto l’inganno che la donna stava ordendo. E che magari, senza l’intervento di un occhio vigile, avrebbe anche portato a compimento…No vax pretende di somministrare ilal ...

