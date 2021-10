Disordini in Albania e Inghilterra, la FIFA avvisa: “Tolleranza zero” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tramite una nota ufficiale, la FIFA si è espressa riguardo i Disordini di Tirana e quelli di Wembley, questi ultimi scaturiti da un insulto razzista da parte di un tifoso ungherese ad uno steward. Annunciata la Tolleranza zero: “La FIFA sta attualmente analizzando i report delle partite di qualificazione della Coppa del Mondo FIFA della scorsa notte al fine di determinare l’azione più appropriata. La FIFA condanna fermamente gli incidenti in Inghilterra e Albania e desidera affermare che la sua posizione rimane ferma e risoluta nel respingere qualsiasi forma di violenza, nonché qualsiasi forma di discriminazione o abuso. La FIFA ha una posizione di Tolleranza zero molto chiara contro ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tramite una nota ufficiale, lasi è espressa riguardo idi Tirana e quelli di Wembley, questi ultimi scaturiti da un insulto razzista da parte di un tifoso ungherese ad uno steward. Annunciata la: “Lasta attualmente analizzando i report delle partite di qualificazione della Coppa del Mondodella scorsa notte al fine di determinare l’azione più appropriata. Lacondanna fermamente gli incidenti ine desidera affermare che la sua posizione rimane ferma e risoluta nel respingere qualsiasi forma di violenza, nonché qualsiasi forma di discriminazione o abuso. Laha una posizione dimolto chiara contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Disordini Albania Disordini in Albania - Polonia: gara sospesa per lancio di oggetti TIRANA (Albania) - Disordini e sospensione di circa 25 minuti nel secondo tempo della gara tra l' Albania di Edy Reja e la Polonia di Paulo Sousa, nel gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2022. L'arbitro ...

L'esperienza del dubbio nell'universo espressivo di Adrian Paci Nato in Albania, a Scutari, Adrian Paci lavora da anni a Milano, dove si è trasferito a seguito dei disordini politici che hanno segnato a lungo la vita del suo paese d'origine ed è proprio questa ...

Disordini in Albania-Polonia: gara sospesa per lancio di oggetti Tuttosport Calcio: Fifa 'condanna fermamente' disordini in Inghilterra-Ungheria e Albania-Polonia Londra, 13 ott. La Fifa ha condannato fermamente i disordini che hanno segnato martedì la gara di qualificazione ai Mondiali dell'Inghilterra contro l'Ungheria ...

La Fifa dopo gli incidenti a Wembley e a Tirana: "Basta, ora tolleranza zero" Aperto un report dopo gli incidenti con i tifosi di Ungheria e Albania durante i match di qualificazione mondiale: "Ferma condanna, analizziamo il report e prenderemo provvedimenti" ...

