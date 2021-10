Criminalità | operazione di controllo dei carabinieri nel Rione Traiano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDall'alba idella Compagnia di Napoli Bagnoli stanno effettuando un servizio a largo raggio nelle strade del. Le operazioni sono ancora in corso e sono 'osservate' dal Nucleoelicotteristi di Pontecagnano. I militari della linea territoriale insieme con quelli del reggimento Campania stanno setacciando le zone maggiormente sensibili. Nel mirino abitazioni di persone sottoposte a misure detentive ed anche scooter e automobili all'apparenza abbandonati ma possibili nascondigli per droga e armi. Sono in corso perquisizioni.