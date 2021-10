Covid, Speranza: “Vaccinati oltre 80%, prima dose per 85%” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Siamo in una fase diversa rispetto alla precedente. Siamo ancora dentro la pandemia” di Covid-19, “ma in una fase diversa, seppur con atteggiamenti ancora di prudenza e cautela”. E “questa fase è diversa grazie ai vaccini: abbiamo superato l’80% delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo vaccinale e l’85% che ha fatto la prima dose. Abbiamo numeri significativi anche per le prime dosi. C’è un percorso positivo che ci permette di avere uno scudo, e passo dopo passo di entrare in una nuova fase che ci consentirà di mettere energie sul rilancio, la riforma e gli investimenti nel Servizio sanitario nazionale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento all’apertura del convegno ‘La psiche al centro della vita’, promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop) a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Siamo in una fase diversa rispetto alla precedente. Siamo ancora dentro la pandemia” di-19, “ma in una fase diversa, seppur con atteggiamenti ancora di prudenza e cautela”. E “questa fase è diversa grazie ai vaccini: abbiamo superato l’80% delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo vaccinale e l’85% che ha fatto la. Abbiamo numeri significativi anche per le prime dosi. C’è un percorso positivo che ci permette di avere uno scudo, e passo dopo passo di entrare in una nuova fase che ci consentirà di mettere energie sul rilancio, la riforma e gli investimenti nel Servizio sanitario nazionale”. Così il ministro della Salute, Roberto, nel suo intervento all’apertura del convegno ‘La psiche al centro della vita’, promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop) a ...

