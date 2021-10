Carburanti - Non si ferma la corsa dei prezzi: Gpl su del 9% in una settimana (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non accenna a rallentare la corsa al rialzo dei prezzi dei combustibili. Anzi, la fiammata partita alla fine di agosto ha registrato, nella settimana compresa tra il 5 e l'11 ottobre, nuovo vigore, come indicano i prezzi medi alla pompa diffusi oggi dal ministero dello Sviluppo economico. Nel giro di appena sette giorni la benzina è aumentata dell'1,55% e il gasolio del 2%. Poco? Tutt'altro, se si pensa che la variazione dei prezzi al consumo registrata dall'Istat tra settembre 2020 e settembre 2021 si è attestata al 2,1%. Insomma, in appena una settimana i due combustibili principali hanno subito un rincaro di poco inferiore a quello registrato dalla media di tutti i prezzi in un anno. Ma il dato più incredibile riguarda il Gpl, che in appena sette giorni è aumentato ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non accenna a rallentare laal rialzo deidei combustibili. Anzi, la fiammata partita alla fine di agosto ha registrato, nellacompresa tra il 5 e l'11 ottobre, nuovo vigore, come indicano imedi alla pompa diffusi oggi dal ministero dello Sviluppo economico. Nel giro di appena sette giorni la benzina è aumentata dell'1,55% e il gasolio del 2%. Poco? Tutt'altro, se si pensa che la variazione deial consumo registrata dall'Istat tra settembre 2020 e settembre 2021 si è attestata al 2,1%. Insomma, in appena unai due combustibili principali hanno subito un rincaro di poco inferiore a quello registrato dalla media di tutti iin un anno. Ma il dato più incredibile riguarda il Gpl, che in appena sette giorni è aumentato ...

Advertising

tradori : Già il GreenCazz era una cacata, più avanti vanno più aggiungono cacate imbarazzanti. Invece di preoccuparsi di ta… - noncandeggiare : Bisogna sapere che si confronta un momento di MIN relativo nei prezzi di acquisto con un momento di MAX, su tutti i… - maryfagi : La lotta al “fascismo” serve ad impedire che si possa esprimere dissenso (e del resto ai sudditi ciò non può essere… - bartbene : @Aaronn31 @Maximo25188 In Austria probabilmente tutti pagano le tasse, così non è necessario avere accise molto alt… - fabrizio1972b : RT @CordioliMirco: @EnricoLetta @francescorusso Vergognoso è l'aumento delle bollette e dei carburanti!!!! E sto governo non fa niente... -

Ultime Notizie dalla rete : Carburanti Non OBBLIGO GREEN PASS/ "Pericoloso per trasporti e produzione, ecco 2 soluzioni' ...E' cresciuto sì il costo dei carburanti, ma anche quello dei trasportatori. Perché? La progressiva carenza di autisti ha fatto sì che i restanti chiedessero aumenti delle retribuzioni per non ...

Prezzi benzina, metano e diesel: salita inarrestabile. Gli importi aggiornati La spinta al rialzo sui mercati petroliferi non si ferma - il Brent punta a 84 dollari al barile - e con essa anche quella sui prezzi dei carburanti per i veicoli: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiano , Eni ha aumentato di ...

Carburanti, non si ferma la corsa dei prezzi: Gpl su del 9% in una settimana - Quattroruote.it Quattroruote Non si ferma la corsa dei prezzi: Gpl su del 9% in una settimana La nuova fiammata è iniziata ad agosto. In un mese e mezzo la benzina è aumentata del 3,8%, il gasolio del 4,5 e il gas di petrolio liquefatto 12,5%. In un anno gli incrementi sono, rispettivamente, d ...

Caro-benzina. Plenkovic: «Interventi del governo? Vedremo» Domani, 13 ottobre, ci sarà la riunione del Consiglio socio-economico proprio su questo tema, di cui discuteremo anche con i nostri partner sociali. Vedremo come si svilupperà la situazione e se sarà ...

...E' cresciuto sì il costo dei, ma anche quello dei trasportatori. Perché? La progressiva carenza di autisti ha fatto sì che i restanti chiedessero aumenti delle retribuzioni per...La spinta al rialzo sui mercati petroliferisi ferma - il Brent punta a 84 dollari al barile - e con essa anche quella sui prezzi deiper i veicoli: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiano , Eni ha aumentato di ...La nuova fiammata è iniziata ad agosto. In un mese e mezzo la benzina è aumentata del 3,8%, il gasolio del 4,5 e il gas di petrolio liquefatto 12,5%. In un anno gli incrementi sono, rispettivamente, d ...Domani, 13 ottobre, ci sarà la riunione del Consiglio socio-economico proprio su questo tema, di cui discuteremo anche con i nostri partner sociali. Vedremo come si svilupperà la situazione e se sarà ...