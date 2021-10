Cadice | Osmajic scatenato | doppia rissa e bottiglia in testa | interviene la Polizia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Serata a dir poco agitata per Milutin, centrocampista dele della nazionale montenegrina. Il giocatore, rientrato nella città spagnola dopo gli impegni con la nazionale, si è reso protagonista di unaall’interno e all’esterno di una discoteca del Paseo Maritimo. Secondo quanto riportato da AS, nel primo altercoavrebbe riportato anche una ferita allaprovocata da una, poi nella secondafuori dal locale si è reso necessario l’intervento della. Da capire adesso quali saranno i provvedimenti della società, dopo che l’allenatore Cervera ha già punito sette giocatori sorpresi a fare festa dopo la partita con il Rayo Vallecano.non era tra questi, ma ...

Liga, il giocatore del Cadice Milutin Osmajic coinvolto in due risse, interviene la polizia: c'è anche una bottiglia in testa ...La sfida tra Cadice e Valencia, match valido per la ottava giornata della Liga spagnola, finisce senza reti. Gli uomini di José Bordalás ci hanno provato più degli avversari senza però riuscire a fare ...